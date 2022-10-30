غارة جوية توقف مباراة في الدوري الأوكراني

توقفت مباراة في الدوري الأوكراني الممتاز لكرة القدم بين شاختار دونيتسك وأولكسندريا في لفيف لأكثر من ساعة بعد انطلاق صفارات الإنذار محذرة من غارة جوية يوم السبت قبل أن يعود اللاعبون إلى أرض الملعب من جديد لاستكمال المباراة.



واستؤنف النشاط الكروي في أوكرانيا مع انطلاق الموسم الجديد للدوري المحلي الممتاز للعبة الشعبية في أغسطس الماضي عقب هجوم روسيا على أراضي أوكرانيا المجاورة في فبراير الذي تصفه موسكو بأنه عملية عسكرية خاصة.



وعند توقف المباراة كان أولكسندريا متقدما 1-صفر بفضل هدف أندريه تسوريكوف المبكر.



واستؤنفت المباراة بعد نحو ساعة و40 دقيقة وانتهت بتعادل الفريقين 2-2.



وينافس شاختار في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم وحاليا يخوض مبارياته المقررة على أرضه في وارسو عاصمة بولندا وسيستضيف رازن بال شبورت لايبزيغ الألماني الأربعاء المقبل.



ويحتل الفريق الأوكراني المركز الثالث بين فرق المجموعة السادسة في البطولة الأوروبية الأولى للأندية بست نقاط قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

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