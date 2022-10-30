غارة جوية توقف مباراة في الدوري الأوكراني

توقفت مباراة في الدوري الأوكراني الممتاز لكرة القدم بين شاختار دونيتسك وأولكسندريا في لفيف لأكثر من ساعة بعد انطلاق صفارات الإنذار محذرة من غارة جوية يوم السبت قبل أن يعود اللاعبون إلى أرض الملعب من جديد لاستكمال المباراة.
واستؤنف النشاط الكروي في أوكرانيا مع انطلاق الموسم الجديد للدوري المحلي الممتاز للعبة الشعبية في أغسطس الماضي عقب هجوم روسيا على أراضي أوكرانيا المجاورة في فبراير الذي تصفه موسكو بأنه عملية عسكرية خاصة.
وعند توقف المباراة كان أولكسندريا متقدما 1-صفر بفضل هدف أندريه تسوريكوف المبكر.
واستؤنفت المباراة بعد نحو ساعة و40 دقيقة وانتهت بتعادل الفريقين 2-2.
وينافس شاختار في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم وحاليا يخوض مبارياته المقررة على أرضه في وارسو عاصمة بولندا وسيستضيف رازن بال شبورت لايبزيغ الألماني الأربعاء المقبل.
ويحتل الفريق الأوكراني المركز الثالث بين فرق المجموعة السادسة في البطولة الأوروبية الأولى للأندية بست نقاط قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات.
-
مدرب شاختار: قاتلنا من أجل الشعب الأوكرانيكال إيغور يوفيتشفيتش مدرب شاختار دونيتسك المديح لفريقه بعد التعادل 1-1 مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء، قائلا إنه كافح من أجل ... رياضة عالمية
-
كروس يثني على أداء لاعبي شاختارأثنى توني كروس لاعب ريال مدريد الإسباني على أداء شاختار دونيتسك الأوكراني في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء وانتهت بالتعادل 1 - 1 ضمن ... رياضة عالمية
-
ريال مدريد يتعادل مع شاختار ويتأهلتعادل فريق شاختار دونيتسك الأوكراني مع ضيفه ريال مدريد الإسباني 1 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة ... رياضة عالمية