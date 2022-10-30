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غوارديولا هالاند
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غوارديولا يكشف طبيعة إصابة هالاند

مانشستر - رويترز
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قال بيب غواريولا مدرب مانشستر سيتي إن المهاجم إرلينغ هالاند سيغيب عن مواجهة إشبيلية يوم الأربعاء كإجراء وقائي بعد استبعاده من الفوز 1-صفر على ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز أمس السبت بسبب الإصابة.

واستبدل هالاند، الذي سجل 22 هدفا بجميع المسابقات هذا الموسم، في الشوط الثاني خلال تعادل سيتي بدون أهداف مع فريقه السابق بروسيا دورتموند يوم الثلاثاء بدوري أبطال أوروبا بعد تعرضه لكدمة.

وأكد غوارديولا أنه لن يغامر بهدافه النرويجي عند استضافة إشبيلية في دوري الأبطال بعد أن ضمن بالفعل التأهل لأدوار خروج المغلوب.

وأبلغ هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): هالاند يواجه مشكلة بالأربطة، يشعر بتحسن وسيحصل على أسبوع راحة آخر.

وأضاف: لن يشارك أمام إشبيلية لأننا تأهلنا بالفعل، نأمل في لحاقه بمباراة فولهام يوم السبت، يمكنه مساعدتنا، وإن لم يحدث هذا فربما يلعب أمام تشيلسي في كأس الرابطة في التاسع من نوفمبر.

وغابت أنياب سيتي الهجومية في الشوط الأول قبل أن يحرز هدفه الوحيد من ركلة حرة رائعة لكيفن دي بروين ليعود حامل اللقب إلى صدارة الدوري.

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