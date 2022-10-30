كلوب: ليفربول انتكس

تعجب يورغن كلوب مدرب ليفربول من عجز فريقه عن التحكم بالمباريات هذا الموسم بعد أن استقبل هدفا متأخرا من المتعثر ليدز يونايتد ليخسر 2-1 في أنفيلد يوم السبت بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم رغم سيطرة أصحاب الضيافة.



واستقبل ليفربول هدفا مبكرا ثم تعافى ليتعادل عبر محمد صلاح، واستحوذ بنسبة 70 في المئة تقريبا وسدد عشر مرات على المرمى لكنه وقف مكتوف الأيدي أمام انتهاء سلسلة من 29 مباراة دون خسارة على أرضه.



وقال كلوب لشبكة "سكاي سبورتس": إنها انتكاسة بالتأكيد، أعتقد أن بدايتنا كانت جيدة حقا ثم استقبلنا هدفا سريعا.



وأضاف المدرب الألماني: أدركنا التعادل لكن لسبب ما لم يعطنا الهدف الأمان، عانينا للتحكم في المباراة وأهدرنا الكثير من الكرات. اللاعبون منهكون، استحوذنا بشكل جيد وحصلنا على فرص خطيرة لكن في النهاية إذا كان التعادل 1-1 والدفاع بهذا الشكل في الهدف الثاني تترك كل الأمور مفتوحة.



وصنع فريق كلوب 22 فرصة تسجيل لكن بسبب الإصابات والمرض حُرم من لاعبين بارزين وخاصة في الهجوم الذي يفتقد ديوغو جوتا.



وسيلعب ليفربول أمام توتنهام هوتسبير وساوثامبتون في الدوري قبل كأس العالم الشهر المقبل، مما لا يفسح مجالا من الوقت أمام كلوب لإيجاد حلول سريعة لحالة فريقه المتواضعة.



وقال: نواجه مشاكل منذ اليوم الأول بالموسم، نعاني من إصابات واضطر لاعبون للمشاركة منذ أول يوم، هذا وضعنا ويعني أننا يجب أن نساعد أنفسنا وهذا ما سنفعله.

مادة اعلانية