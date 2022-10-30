ليفاندوفسكي ينقذ برشلونة من فالنسيا بهدف قاتل

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قاد الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، فريقه برشلونة لتحقيق الفوز 1 - صفر على مضيفه فالنسيا في الدقائق الأخيرة من المباراة التي جمعتهما يوم السبت، ضمن منافسات المرحلة 12 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل ليفاندوفسكي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.
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ورفع برشلونة رصيده إلى 31 نقطة ليتصدر ترتيب الدوري مؤقتا بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني والذي يستضيف جيرونا يوم الأحد.
على الجانب الأخر تجمد رصيد فالنسيا عند 15 نقطة في المركز العاشر.
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