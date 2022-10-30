ليفربول يسقط أمام ليدز في الوقت القاتل

هز كريسنسيو سمرفيل الشباك في الدقيقة 89 ليمنح ليدز يونايتد المتعثر فوزا مفاجئا 2-1 على مضيفه ليفربول في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت والخروج من منطقة الهبوط.
وتلقى صاحب الأرض ضربة قوية في البداية عندما أخطأ المدافع جو غوميز في تمرير الكرة إلى حارسه أليسون الذي تحرك بعيدا عن مرماه لتتهيأ أمام رودريغو ليضعها في المرمى الخالي.
وبعد ذلك بعشر أدرك أدرك محمد صلاح التعادل لليفربول من تمريرة آندي روبرتسون العرضية بتسديدة مباشرة في الشباك ليشعل حماس جماهير الفريق الذي بدأ السعي خلف هدف الفوز.
وتألق إيلان ميلييه حارس ليدز وتعامل مع جميع محاولات ليفربول في الشوط الثاني ومهد الطريق أمام سمرفيل الذي خطف النقاط الثلاث.
وبفوزه الثالث في 12 مباراة تقدم ليدز إلى المركز 15 برصيد 12 نقطة.
وتراجع ليفربول، الذي كان خسر أمام نوتنغهام فورست متذيل الترتيب الأسبوع الماضي، إلى المركز التاسع وله 16 نقطة.
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