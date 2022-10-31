اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
ميسي
ليونيل ميسي

إنتر يثير قلق برشلونة في صفقة ميسي

العربية. نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

كشفت تقارير صحافية، يوم الاثنين، أن نادي إنتر ميامي الأميركي واثق من التوقيع مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الصيف المقبل، على الرغم من رغبة نادي باريس سان جيرمان في استمراره، إضافة إلى أن فريقه السابق برشلونة يرغب في استعادة أسطورته الذي رحيل عن الفريق صيف 2020.

ويدخل ميسي "35 عاماً" موسمه الأخير مع باريس سان جيرمان، ويطمح النادي الفرنسي في تمديد عقده، وفي ذات الوقت أعلنت إدارة برشلونة في وقت سابق برئاسة جوان لابورتا أنهم يطمحون إلى التفاوض مع أسطورة النادي وعودته إلى الفريق مجددا.

وبحسب تقرير "ذا أتلتيك" البريطانية، فإن إنتر ميامي سيكون الخيار المفضل لميسي، لكن الأرجنتيني لن يتخذ أي قرار إلا بعد كأس العالم المقبل في قطر، وأضافت الصحيفة: على الرغم من وجود حديث محتمل حول عودته إلى برشلونة أو تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، إلا أن إنتر ميامي واثق من إغلاق الصفقة في الأشهر المقبلة.

وواصلت الصحيفة: بدأت المحادثات بين الطرفين منذ عامين، وثقة النادي الأميركي تزداد يوما بعد يوم، يقود خورخي وخوسيه ماس، الشقيقان اللذان يمتلكان إنتر ميامي مع ديفيد بيكهام، المفاوضات وعقدت بالفعل عدة اجتماعات مع خورخي والد ميسي.

ومع ذلك، وبسبب رغبة ميسي في عدم الرغبة في اتخاذ أي قرارات إلا بعد كأس العالم، فلا يتوقع إجراء المزيد من المفاوضات قبل يناير 2023، وبعد ذلك سيتمكن الأرجنتيني من التوقيع مع فريق جديد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
معركة انتخابية شرسة في نورث كارولينا.. ودعم ترمب يرجح كفة الجمهوريين معركة انتخابية شرسة في نورث كارولينا.. ودعم ترمب يرجح كفة الجمهوريين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط