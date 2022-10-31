إنتر يثير قلق برشلونة في صفقة ميسي

كشفت تقارير صحافية، يوم الاثنين، أن نادي إنتر ميامي الأميركي واثق من التوقيع مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الصيف المقبل، على الرغم من رغبة نادي باريس سان جيرمان في استمراره، إضافة إلى أن فريقه السابق برشلونة يرغب في استعادة أسطورته الذي رحيل عن الفريق صيف 2020.

ويدخل ميسي "35 عاماً" موسمه الأخير مع باريس سان جيرمان، ويطمح النادي الفرنسي في تمديد عقده، وفي ذات الوقت أعلنت إدارة برشلونة في وقت سابق برئاسة جوان لابورتا أنهم يطمحون إلى التفاوض مع أسطورة النادي وعودته إلى الفريق مجددا.

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وبحسب تقرير "ذا أتلتيك" البريطانية، فإن إنتر ميامي سيكون الخيار المفضل لميسي، لكن الأرجنتيني لن يتخذ أي قرار إلا بعد كأس العالم المقبل في قطر، وأضافت الصحيفة: على الرغم من وجود حديث محتمل حول عودته إلى برشلونة أو تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، إلا أن إنتر ميامي واثق من إغلاق الصفقة في الأشهر المقبلة.

وواصلت الصحيفة: بدأت المحادثات بين الطرفين منذ عامين، وثقة النادي الأميركي تزداد يوما بعد يوم، يقود خورخي وخوسيه ماس، الشقيقان اللذان يمتلكان إنتر ميامي مع ديفيد بيكهام، المفاوضات وعقدت بالفعل عدة اجتماعات مع خورخي والد ميسي.

ومع ذلك، وبسبب رغبة ميسي في عدم الرغبة في اتخاذ أي قرارات إلا بعد كأس العالم، فلا يتوقع إجراء المزيد من المفاوضات قبل يناير 2023، وبعد ذلك سيتمكن الأرجنتيني من التوقيع مع فريق جديد.