انتكاسة جديدة للوكاكو قبل المونديال

تعرّض المهاجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو لإجهاد في العضلة الخلفية لفخذه الأيسر قبل أقل من ثلاثة أسابيع على انطلاق نهائيات كأس العالم في قطر، وبعد أسبوع على عودته إلى الملاعب، وفق ما أعلن ناديه إنتر الإيطالي الاثنين.
وغاب لوكاكو عن الملاعب منذ نهاية أغسطس بسبب إصابة مشابهة تعرض لها خلال التمارين، قبل أن يعود خلال الفوز 4-صفر ضد فيكتوريا بيلزن التشيكي الأسبوع الماضي في دوري أبطال أوروبا عندما سجل هدفًا إثر دخوله من مقاعد البدلاء.
قال إنتر إن المهاجم البالغ "29 عامًا" سيخضع لإعادة التقييم في الأيام المقبلة.
وسيغيب بالتالي لوكاكو عن مباراة إنتر ومضيفه بايرن ميونيخ الثلاثاء في دوري الأبطال، علمًا أن المباراة ستكون هامشية كون الفريقين ضمنا تأهلهما إلى ثمن النهائي ولا مجال للفريق الإيطالي باحتلال الصدارة.
وتحوم الشكوك أيضًا حول مشاركته في قمة يوفنتوس في الدوري الأحد المقبل في تورينو.
وشارك لوكاكو بديلا في الفوز 3-صفر على سمبدوريا في "سيري أ" السبت.
سجل ثلاثة أهداف في مونديال روسيا 2018 وساهم في قيادة بلجيكا إلى المركز الثالث.
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