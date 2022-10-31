بايرن يفقد دي ليخت أمام إنتر.. وعودة ساني

غاب لاعب قلب الدفاع ماتيس دي ليخت عن المران الأخير لفريق بايرن ميونخ الألماني وبالتالي تأكد غيابه عن المباراة المقررة أمام إنتر ميلان الإيطالي يوم الثلاثاء في الجولة السادسة الأخيرة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

أما، ليروي ساني، فقد أصبح متاحا للعودة إلى المشاركة ضمن صفوف بايرن ميونخ من جديد.

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وكان دي ليخت قد خرج بين شوطي المباراة التي فاز فيها بايرن ميونخ على ماينز 6 - 2 يوم السبت في الدوري الألماني (بوندسليغا) بسبب مشكلة عضلية، وقد قرر المدير الفني جوليان ناجلسمان إراحته.

أما ساني، الغائب منذ أسبوعين بسبب مشكلة في عضلات الفخذ، فقد عاد إلى تدريبات الفريق مطلع هذا الأسبوع ويتوقع أن يكون ضمن القائمة لمباراة الغد أمام إنتر ميلان.

وتجدر الإشارة إلى أن ناجلسمان ليس مضطرا للمخاطرة بأي من لاعبيه حيث حسم بايرن تأهله من صدارة المجموعة أمام إنتر ميلان الذي تأهل أيضا لدور الستة عشر، وذلك بعدما حقق بايرن الفوز في جميع مبارياته الخمس الماضية بالمجموعة.

وعاد لاعب قلب الدفاع لوكاس هيرنانديز من الإضابة وشارك في التدريبات يوم الاثنين، لكنه سيغيب عن قائمة الفريق لمباراة الغد حاله كحال حارس المرمى مانويل نوير والمهاجم توماس مولر.

لكن النادي تلقى أنباء سارة بشأن مانويل نوير، حيث خضع لتدريبات معينة لحراسة المرمى للمرة الأولى منذ بدء غيابه بسبب إصابة في الكتف حرمته من المشاركة في المباريات الست الماضية للفريق.

ويأمل بايرن ميونخ في أن يتمكن نوير ومولر من المشاركة مجددا خلال المباراة المقررة أمام هيرتا برلين يوم السبت المقبل أو المباراة التالية أمام فيردر بريمن في الثامن من نوفمبر.

ويأمل كلا اللاعبين في العودة للمشاركة قبل كأس العالم 2022 التي تنطلق منافساتها في قطر في 20 نوفمبر، ويستهل فيها المنتخب الألماني مشواره بمواجهة نظيره الياباني بعدها بثلاثة أيام.

ويخوض بايرن ميونخ آخر مباراة له قبل كأس العالم، يوم 12 نوفمبر حيث يلتقي شالكه، وذلك بعد يومين من إعلان هانزي فليك عن قائمة المنتخب التي من المفترض أن تضم 26 لاعبا.