برشلونة يعلن إصابة كوندي وغارسيا

أكد فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، يوم الأحد، أن جول كوندي وإريك غارسيا تعرضا لإصابتين في الفخذ في المباراة التي فاز بها الفريق على فالنسيا.

وسجل روبرت ليفاندوفسكي هدف الفوز في الوقت القاتل بملعب ميستايا يوم السبت، ليحقق برشلونة الفوز في الدوري بعد خروج الفريق من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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ومع ذلك، فشل اللاعبان في استكمال المباراة لنهايتها، حيث خرج غارسيا في الدقيقة 42 وتبعه كوندي في الدقيقة 74.

وكانت بداية كوندي، الذي انتقل من إشبيلية في صفقة مالية كبيرة، متعثرة مع برشلونة، حيث كان عائدا لتوه من إصابة في أوتار الركبة، والتي تعرض لها أثناء أداء مباراة دولية مع المنتخب الفرنسي في سبتمبر الماضي.

وأعلن برشلونة في تحديث طبي يوم الأحد أن كوندي تعرض لإجهاد في الفخذ الأيسر، بينما تعرض غارسيا، الذي يأمل مثل زميله في الفريق أن يستعيد جاهزيته البدنية قبل كأس العالم، لإصابة وصفها النادي بأنها شد في الفخذ الأيسر.

ولم يتم إعطاء جدول زمني بشأن موعد عودة الثنائي، ومع ذلك أوضح النادي أن الإصابتين خفيفتان.

ولن يشارك الثنائي في المباراة الأخيرة لبرشلونة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا أمام فيكتوريا بلزن يوم الثلاثاء المقبل.