برشلونة يفقد جهود ليفاندوفسكي

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يفتقد نادي برشلونة لجهود القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي خلال المواجهة أمام فيكتوريا بلزن التشيكي يوم الثلاثاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وسجل ليفاندوفسكي هدف الفوز لبرشلونة على مضيفه فالنسيا يوم السبت بالدوري الإسباني، لكنه سيغيب عن مواجهة فيكتوريا بلزن.
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وذكر بيان لنادي برشلونة يوم الاثنين: المدرب قرر إراحة روبرت ليفاندوفسكي بسبب معاناته من مشكلة في الظهر.
وفاز برشلونة بمباراة واحدة فقط في النسخة الحالية من دوري الأبطال، وبالتالي ودع البطولة وانتقل للمشاركة في الدوري الأوروبي.
وسجل ليفاندوفسكي 18 هدفا خلال 17 مباراة لبرشلونة بعد انضمامه للفريق في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من بايرن ميونخ الألماني.
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