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رونالدو صافح ساها وتجاهل غاري نيفيل

بعد إهانة رونالدو.. غاري نيفيل يسخر من نفسه

العربية. نت
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سخر غاري نيفيل، المحلل في شبكة "سكاي سبورت"، من نفسه بعدما تجاهل كريستيانو رونالدو مصافحته، يوم الأحد، قبل مباراة مانشستر يونايتد ووست هام، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وكان غاري نيفيل، الظهير السابق لمنتخب إنجلترا ومانشستر يونايتد، انتقد النجم البرتغالي مؤخرا على الرغم من أنهما تزاملا سويا في النادي الإنجليزي في فترة رونالدو الأولى.

وانتشر، مساء الأحد، مقطع فيديو يظهر خلاله الهداف البرتغالي يصافح زميله السابق لويس ساها قبل إجراء عمليات الإحماء، وتحدث معه قليلا، ثم صافح أيضا جيمي ريدناب، نجم ليفربول وتوتنهام سابقا، لكنه تجاهل بعد ذلك مصافحة زميله السابق غاري نيفيل.

صورة ضوئية متداولة لنيفيل عبر الفيديو الذي نشره ريتشاردز
صورة ضوئية متداولة لنيفيل عبر الفيديو الذي نشره ريتشاردز

وفي اليوم التالي، نشرت وسائل الإعلام البريطانية، فيديو يسخر خلاله ميكا ريتشاردز، لاعب مانشستر سيتي السابق من غاري نيفيل بعد تصرف رونالدو في ملعب أولد ترافورد، قبل أن يعلق نيفيل بطريقة ساخرة، قائلا: إنه يشاهد ماذا نقول عنه، أعتقد إذا كان لدي 570 مليون متابع على "إنستغرام"، فلن أشاهد الأحمق "قاصداً نفسه".

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