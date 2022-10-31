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لاعبو إيران يحتفلون بالتأهل إلى مونديال 2022

رسمياً.. أوكرانيا تطلب استبعاد إيران من كأس العالم

كييف - د ب أ
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قرر الاتحاد الأوكراني لكرة القدم التقدم بطلب إلى الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" لاستبعاد منتخب إيران من مونديال 2022 الذي سينطلق في قطر يوم 20 نوفمبر المقبل.

وأكد بيان للاتحاد الأوكراني لكرة القدم يوم الاثنين أن اللجنة التنفيذية ترغب في استبعاد منتخب إيران من البطولة "بسبب التورط المحتمل لإيران في الحرب الروسية الأوكرانية.

وجرى استبعاد منتخب روسيا من البطولات الدولية من قبل فيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في الوقت الذي خرج فيه منتخب أوكرانيا من الدور الفاصل المؤهل للمونديال بخسارته على يد منتخب ويلز.

وأوضح بيان اتحاد الكرة الأوكراني أن اللجنة التنفيذية قررت التقدم بطلب لفيفا لاستبعاد إيران من كأس العالم، دون الإشارة إلى إمكانية استبداله بمنتخب أوكرانيا في المونديال.

وأشار البيان: مع الأخذ في الاعتبار المعلومات الإعلامية حول الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في إيران، والتي قد تنتهك مبادئ ومعايير النظام الأساسي للفيفا ، وكذلك قرار مجلس الأمن الدولي بشأن فرض عقوبات على إيران واحتمال تورط إيران في الحرب الحالية ، قررنا التقدم بطلب إلى فيفا للنظر في استبعاد المنتخب الإيراني من مونديال 2022.

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