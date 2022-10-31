رغم اعتزاله.. ضم بيكيه إلى قائمة إسبانيا الأولية

ضم لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا المدافع المخضرم جيرارد بيكيه إلى القائمة الأولية لكأس العالم 2022 على الرغم من اعتزاله الدولي بعد خروج "الماتادور" من المونديال الماضي في روسيا عام 2018.

وأعلن بيكيه (35 عاماً) اعتزاله الدولي بعد خروج إسبانيا من ثمن نهائي النسخة الماضية أمام البلد المضيف روسيا، لكن بحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية يوم الاثنين فإن مدرب برشلونة السابق ضم بيكيه إلى القائمة الأولية للبطولة التي ستبدأ بعد أقل من 3 أسابيع.

مادة اعلانية

وتحتوي قائمة إنريكي على عدد كبير من قلوب الدفاع من بينهم باو توريس، إينيغو مارتينيز، إريك غارسيا، هوغو غويلامون، إيرميك لابورت، دييغو لورينتي وسيرجيو راموس.

ولا يعيش بيكيه أفضل أيامه مع برشلونة، بل إنه يقضي أسوأ مواسمه بقميص النادي الذي ارتداه قبل 14 عاماً، بعدما شارك في 8 مباريات كبديل، وأصبح آخر خيار حتى بعد أزمة الإصابات التي ضربت خط دفاع الفريق.

ولعب بيكيه 102 مباراة مع منتخب إسبانيا فاز خلالها ببطولة كأس العالم 2010 وبطولة يورو 2012.