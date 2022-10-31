ميلان يمدد عقد بيولي حتى 2025

أعلن نادي ميلان ثالث الدوري الإيطالي لكرة القدمن وبطل الموسم الماضي يوم الاثنين تمديد عقد مدربه ستيفانو بيولي حتى يونيو 2025، إذ ينتهي عقده الحالي في صيف العام المقبل.



وجاء تمديد عقد بيولي الذي قاد ميلان الموسم الماضي إلى لقب الدوري للمرة التاسعة عشرة في تاريخه والأولى منذ 11 عاما وتحديدا منذ موسم 2010-2011، عشية استضافة الفريق اللومباردي لسالزبورغ النمسوي في الجولة السادسة الاخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويملك بيولي (57 عاما) فرصة قيادة ميلان للمرة الأولى منذ موسم 2013-20144 إلى ثمن نهائي المسابقة القارية العريقة المتوج بلقبها سبع مرات.

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ويحتاج ميلان إلى التعادل فقط لحجز البطاقة الثانية للمجموعة الخامسة واللحاق بتشلسي الإنجليزي المتصدر.