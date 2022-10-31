وكيله: بوغبا لن يتواجد في كأس العالم

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قال وكيل أعمال لاعب الوسط الفرنسي، بول بوغبا، يوم الاثنين، إن اللاعب سيغيب عن نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر بعد إخفاقه في التعافي عقب خضوعه لجراحة في الركبة.
وخضع بوغبا لعملية جراحية في سبتمبر الماضي لكن وكيل أعماله قال إنه بعد مراجعة طبية، لن يعود لاعب خط الوسط إلى فريق يوفنتوس أو ينضم إلى فرنسا خلال النهائيات التي ستقام في الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبلين.
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