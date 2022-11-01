أليغري: لا جدوى من الحديث عن إصابة بوغبا

يرى ماسيمليانو أليغري، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي أنه لا جدوى من الحديث عن غياب الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط الفريق عن منافسات كأس العالم لكرة القدم.

وقال أليغري إن استبعاد بوغبا أمر مؤسف، لكنه أشار إلى أنه قد ظهر منذ البداية أنه من المستبعد أن يشارك في منافسات كأس العالم.



وأضاف: لا جدوى من تكرار الحديث عن الأمر، بمجرد اتخاذ قرار عدم إجراء جراحة في بداية الموسم، كان من الطبيعي أن يراودنا الأمل بشأن إمكانية عودته إلى يوفنتوس والمنتخب الفرنسي.



وتابع: أنه أمر مؤسف ليوفنتوس ولكأس العالم، ومن الطبيعي أن نتضرر بسبب افتقادنا له.



وتأكد الاثنين غياب بوغبا عن منتخب فرنسا في كأس العالم 2022 وذلك بسبب إصابة في الركبة.

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ولم يلعب بوغبا أي مباراة ليوفنتوس منذ عودته للفريق الإيطالي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.



وخضع اللاعب البالغ من العمر 29 عاما لجراحة الشهر الماضي ورغم عودته للتدريبات مؤخرا، إلا أنه سيخضع حاليا لعملية تأهيل إضافية.