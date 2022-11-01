بوتر: أتمنى عودة ميندي أساسياً في مرمى تشيلسي

أثنى غراهام بوتر المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي على احترافية الحارس السنغالي، إدوارد ميندي، الذي سيستعيد مكانه في التشكيل الأساسي للفريق خلال المواجهة أمام دينامو زغرب الكرواتي الأربعاء بدوري أبطال أوروبا.

وابتعد ميندي عن التشكيل الأساسي لتشيلسي تحت قيادة بوتر، لصالح الحارس الإسباني كيبا أريزابالاغا، إذ كان يعاني من الإصابة عندما تولى بوتر تدريب الفريق قادما من صفوف برايتون.

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وشارك كيبا في جميع المباريات التي خاضها تشيلسي تحت قيادة بوتر، قبل أن يتعرض للإصابة خلال الخسارة أمام برايتون 1 -4 يوم السبت الماضي ليحل ميندي مكانه.

وقال بوتر يوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحافي: لقد أجريت بعض المحادثات الجيدة معه، وهو رائع، كان مصابا عندما حضرت في البداية، لذا شارك كيبا وأدى بشكل جيد.

وأضاف: إنه صريح بشكل كاف لمعرفة أنه يتوجب عليه الصبر ومساندة كيبا، لقد حافظ على معاييره، والآن ستتاح له الفرصة.

ولدى سؤاله عما إذا ظهر ميندي بشكل مبدع أمام دينامو زغرب، فهل ذلك سيمثل صعوبة بالنسبة له في اختيار الحارس الأساسي لتشيلسي، أجاب بوتر: نأمل ذلك، نريد أكبر قدر ممكن من القرارات الصعبة التي تكون مفيدة فقط.