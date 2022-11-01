دورتموند يفقد رويس في مباراة كوبنهاغن

يفتقد بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم قائده ماركو ريوس في مواجهة كوبنهاغن في آخر مباراة للفريق في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا المقرر إقامتها الأربعاء.

ولم يسافر ريوس مع الفريق صباح الثلاثاء، إذ غاب اللاعب عن الفريق لمدة أربعة أسابيع بسبب إصابة في الكاحل تعرض لها في سبتمبر وإصابته بنزلة برد. ولكن ربما تعرض اللاعب لانتكاسة بعد عودته مؤخرا، التي استمرت لفترة قصيرة.

مادة اعلانية

ويسابق اللاعب الزمن في محاولة للحاق بقائمة المنتخب الألماني التي ستشارك في بطولة كأس العالم بقطر، والتي تنطلق يوم 20 نوفمبر.

وتأهل دورتموند بالفعل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا عقب تعادله في الجولة الماضية مع مانشستر سيتي سلبيا.