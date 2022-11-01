غوارديولا: ووكر وفيلبس جاهزان لكأس العالم

أكد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي يوم الثلاثاء أن كايل ووكر وكالفن فيليبس ثنائي منتخب إنجلترا من المرجح تعافيهما من الإصابة قبل انطلاق كأس العالم في قطر في وقت لاحق هذا الشهر.



وخضع ووكر لجراحة في أعلى الفخذ مطلع أكتوبر بينما غاب فيليبس بسبب مشكلة في الكتف. ويسابق الثنائي الزمن من أجل استعادة لياقتهما قبل أن تبدأ إنجلترا مشوارها في كأس العالم بمواجهة إيران في المجموعة الثانية في 21 نوفمبر.



وكانت إنجلترا، التي ستلعب أيضا ضد ويلز والولايات المتحدة في مجموعتها، قد وصلت لقبل نهائي كأس العالم 2018 في روسيا.



وقال غوارديولا للصحافيين: من المرجح مشاركتهما بسبب السرعة التي يتعافيان بها، لا أعرف نوايا غاريث ساوثغيت. يتحدث مع اللاعبين والأطباء بانتظام. يعرفون حالة اللاعبين أفضل مني. ما أسمعه في غرف خلع الملابس هو إمكانية جاهزيتهما.



وردا على سؤال بشأن مدى رغبة ووكر وفيليبس في العودة، أجاب غوارديولا: يرغبان بشدة في ذلك. أنت لا تلعب في كأس العالم كل أسبوع.



وقال غوارديولا إن فيليبس يشارك في التدريبات بشكل جزئي مع الفريق لكنه يتجنب الالتحام البدني مع زملائه في المران.



وحول إمكانية مشاركة فيليبس مع سيتي قبل انطلاق كأس العالم قال المدرب الإسباني: سنرى تطوره. أعلم أهمية كأس العالم، لكني لا أستخدم لاعبا لا أعتقد أنه غير جاهز، أنا مندهش للسرعة التي يتعافى بها كايل، لكنه لا يزال متأخرا بعض الشيء مقارنة بكالفن.



ويستضيف سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز منافسه إشبيلية في المباراة الأخيرة لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء بعدما ضمن التأهل لدور الستة عشر عقب تصدره للمجموعة السابعة.

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