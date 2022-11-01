فريدل: بالنسبة لأميركا.. ميسي أهم من بيليه

أكد الحارس الأميركي الدولي السابق براد فريديل أن صفقة الانتقال المحتملة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى نادي إنتر ميامي، ستكون مؤثرة بشكل أكبر للكرة الأميركية عن انتقال الأسطورة البرازيلي بيليه إلى نيويورك كوزموس.

وذكرت تقارير إعلامية أن ديفيد بيكهام الشريك في ملكية إنتر ميامي يدفع في اتجاه التعاقد مع ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

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وسبق لبيكهام نفسه اللعب في صفوف لوس أنجلوس غالاكسي، كما شهد الدوري الأميركي احتراف كوكبة من ألمع النجوم في أوروبا وعلى رأسهم تييري هنري وفرانك لامبارد وستيفين جيرارد وكاكا وأندريا بيرلو وديدييه دروغبا.

وقال فريديل لوكالة "ستاتس بيرفورم" يوم الثلاثاء: كان لدينا ديفيد بيكهام هنا، وهي واحدة من أفضل الصفقات التي أبرمها الدوري الأميركي للمحترفين حول العالم.

وأضاف: في يومنا هذا وفي عصرنا مع وسائل التواصل الاجتماعي، كل أنواع الصحافيين بهواتفهم الحديثة، ومدى سرعة انتشار الإعلام في جميع أنحاء العالم، انتقال ميسي إلى الدوري الأميركي للمحترفين سيكون مختلفا عن أي شيء شاهده أي شخص في هذا البلد، بما في ذلك عندما جاء بيليه إلى هنا، فقط بسبب وسائل الإعلام.

وأشار: سيكون الأمر مذهلا إذا لعب ميسي في الدوري الأميركي، الجماهير التي يجذبها، احترام العالم، كم هو جيد.