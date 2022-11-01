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الاتحاد الشباب
من مباراة سابقة بين الفريقين

قرعة كأس الملك: اتحاد جدة في مواجهة مثيرة أمام الشباب

العربية.نت
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أوقعت قرعة كأس الملك التي أقيمت يوم الثلاثاء اتحاد جدة بطل نسخة 2018 في مواجهة الشباب الفائز بلقب نسخة 2014، بينما سيلعب الفيحاء البطل أمام الصاعد الخليج.

وسيلعب الهلال مع الاتفاق، بينما يلتقي غريمه التقليدي النصر مع الصاعد العدالة، فيما سيكون ضمك طرفاً في المباراة الخامسة مع الوحدة.

وأسفرت القرعة عن مباريات الطائي والفتح، أبها والتعاون وأخيراً الباطن والرائد.

وفاز الفيحاء بالنسخة الأخيرة من المسابقة على حساب الهلال الموسم الماضي، بينما يحمل أهلي جدة الغائب عن النسخة الحالية الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بواقع 13 مرة.

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