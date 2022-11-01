مدرب اليابان يستبعد نجم سيلتك من المونديال

استبعد هاجيمي مورياسو مدرب اليابان الثنائي كيوجو فوروهاشي مهاجم سيلتك ويويا أوساكو مهاجم فيسيل كوبي خارج التشكيلة المكونة من 26 لاعبا لكأس العالم يوم الثلاثاء، وقال إنه اختار لاعبين "بطموح ملتهب" وبشكل أهم من الخبرة في نهائيات هذا الشهر.



ولم يتجاوز منتخب اليابان من قبل دور الستة عشر في كأس العالم، لكن مورياسو يستهدف دور الثمانية في قطر، رغم الوقوع في المجموعة الخامسة الصعبة التي تضم ألمانيا وإسبانيا وكوستاريكا.



وأبلغ مورياسو مؤتمرا صحافيا في طوكيو: هدفنا الوصول إلى دور الثمانية على الأقل، لن يكون الأمر سهلا.



واستبعد مورياسو المهاجم فوروهاشي رغم مستواه الرائع مع سيلتك، بينما يعاني أوساكو، الذي كان يشارك بانتظام مع مورياسو، من مشاكل بدنية بعد عودته إلى الدوري الياباني الممتاز.



ولم تضم التشكيلة أيضا المخضرم جينكي هاراغوتشي لاعب وسط أونيون برلين والذي كان ضمن تشكيلة اليابان في كأس العالم الأخيرة وشارك بانتظام خلال التصفيات الأخيرة.



وردا على سؤال حول استبعاد أوساكو وفوروهاشي، قال مورياسو: لو كان بوسعي ذلك، كنت سأضمهما، وكنت أرغب في القتال بهما في كأس العالم، لديهما القدرة على القيام بذلك.



وأضاف: كان اختيار اللاعبين من أصحاب الخبرة من ضمن الخيارات، ولكن في النهاية قررنا المراهنة على اللاعبين الذين لم يمتلكوا ذلك ولكن يملكون طموحا ملتهبا للنجاح في كأس العالم.



وانضم يوكي سوما جناح ناغويا غرامبوس بشكل مفاجئ، وكذلك تاكوما أسانو مهاجم بوخوم، وسيحمل شارة القيادة مايا يوشيدا.



وضمت تشكيلة اليابان أيضا تاكيهيرو تومياسو مدافع أرسنال وتاكيفوسا كوبو لاعب ريال سوسييداد.



وستبدأ اليابان مشوارها في كأس العالم أمام ألمانيا في 23 نوفمبر.

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