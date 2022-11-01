مونديال 1934.. دعاية موسوليني والنجم "المخمور"

ألقى النظام الفاشي لموسوليني بظلاله على استضافة إيطاليا النسخة الثانية من كأس العالم لكرة القدم عام 1934 مع توتر الوضع السياسي في أوروبا، وتُوّج المضيف مرّة ثانية توالياً وسقطت هالة فريق "المعجزات" النمساوي، فيما عاد ممثلو أميركا الجنوبية باكراً بخُفّي حُنَين.



وللمرّة الأولى أجريت تصفيات لحسم هوية المتأهلين الـ16، فخاضوا مباريات في ثماني مدن بدلا من واحدة في 1930، ونُقلت مباشرة عبر الإذاعة في 12 من الدول المشاركة.



ومثلما حصل في الأوروغواي، احتضن أصحاب الأرض الكأس، عندما سجّل رايموندو أورسي وأنجيلو سكيافيو هدفي الفوز لتشكيلة المدرب التاريخي فيتوريو بوزو، على حساب تشيكوسلوفاكيا 2-1 بعد التمديد في نهائي روما.

اكتفى التشيكوسلوفاكيون الذين تخطوا ألمانيا 3-1 في نصف النهائي، بالوصافة ولقب الهداف لأولدريتش نييدلي المكنّى "كريستال بوهيميا" بخمس محاولات ناجحة.







وبعد نجاح النسخة الأولى، شارك 32 منتخباً في التصفيات، فاضطرت إيطاليا لتجاوز اليونان كي تخوض البطولة على أرضها. لكن الأوروغواي لم تدافع عن لقبها، رداً على رفض إيطاليا المشاركة في 1930. ومع خروج البرازيل والأرجنتين المشاركين بتشكيلتين رديفتين إثر مباراة يتيمة، كانت غلة الأميركيين الجنوبيين متواضعة.



وبين 27 مايو و10 يونيو، شارك 12 منتخباً أوروبيا ومنتخبان من أميركا الجنوبية وواحد من أميركا الشمالية وواحد من إفريقيا.

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وكانت مصر أوّل دولة إفريقية وعربية تشارك في النهائيات وخسرت أمام المجر 2-4 بهدفي عبد الرحمن فوزي، لتُقصى مبكراً مع اعتماد نظام خروج المغلوب.



ولم تكن طريق إيطاليا مفروشة بالورود، فمع اعتماد نظام إعادة المباراة بحال التعادل بعد 120 دقيقة، خاضت 210 دقائق في أقل من 24 ساعة بغية تخطي إسبانيا في ربع نهائي قوي (1-1 ثم 1-صفر).





وبعد هيمنته على 24 خصماً بين 1928 و1933، سقط منتخب النمسا المكنّى "فريق المعجزات" (فوندر تيم) أمام إيطاليا بهدف وحيد في نصف النهائي في ميلانو، فيما تخطت تشيكوسلوفاكيا ألمانيا 3-1. بعض لاعبي النمسا تمّ تجنيدهم مع منتخب ألمانيا بعد 1938 عندما قرّر هتلر ضمّ البلاد.



وقبل فوزها على فرنسا 3-2 في ثمن النهائي، طلب مدرب فرنسا من لاعبيه مراقبة الهداف الخارق ماتياس سينديلار "إذا ذهب سينديلار إلى المرحاض الحقوه إلى هناك"، وتوفي هذا الأخير بظروف غامضة عام 1939 عن 35 عاماً بعد رفضه اللعب مع ألمانيا النازية.

خضعت إيطاليا آنذاك للنظام الفاشي بقيادة الزعيم بينيتو موسوليني الذي استلم الحكم عام 1922، وكانت فرصة له للدعاية للفاشية والتمجيد لها.



تواجه الـ"الأزوري" بقيادة نجميه جوزيبي مياتزا وأنجيلو سكيافيو وبمشاركة سبعة لاعبين مولودين خارج البلاد، في النهائي مع تشيكوسلوفاكيا أمام 55 ألف متفرّج يتقدّمهم موسوليني.

وتقدّم الضيوف بهدف الجناح أنتونين بوتش (69)، فخيّم صمت مطبق على الملعب، لكن "مومو" أورسي الذي حمل ألوان الأرجنتين سابقاً أعاد الامور إلى نصابها فارضاً التمديد في وقت متأخر (81). وبعد 5 دقائق على الشوط الاول الإضافي، أطلق "أنجولينو" سكيافيو رصاصة الرحمة في مرمى المنتخب التشيكي لينفجر الملعب فرحاً.

وعمل سكيافيو في تجارة الثياب مع أشقائه بعد وفاة والده عندما كان بعمر الثانية عشرة، ثم خاض كامل مسيرته مع بولونيا على مدى 16 عاماً برغم مطاردة يوفنتوس وإنتر، كشف لاحقاً "بعد النهائي اتصل رئيس إنتر وقال لي : أعرف أنه لديك ثلاثة متاجر في بولونيا. احتسب مساحتها وسأقدّم لك متجراً بحجمها في غاليريا ميلان. أجبته بتهذيب: هنا في بولونيا أعمل مع عائلتي وألعب مع فريقي. لا يمكن للمال منافسة ذلك.

وفي مباراة نهائية بدرجة حرارة ناهزت الأربعين، شارك فيها لاعب الوسط الإيطالي لويس مونتي، بعد أربع سنوات من خسارته النهائي إنما مع الأرجنتين في حادثة فريدة! وبعدما وصف سكيافيو مونتي بالـ"مجرم" بسبب العنف بينهما خلال مواجهات بولونيا ويوفنتوس، سحب المدرب المحنّك بوزو فتيل الكره المتبادل، عندما وضعهما في غرفة واحدة لمدة شهرين قبل النهائيات.



وأقنع بوزو الصحافي السابق والمكنّى المايسترو العجوز (إيل فيكيو مايسترو) لاعباً عجوزاً بتأجيل اعتزاله، وعاطلاً عن العمل يشرب بكثرة لمبادلة الويسكي والبوكر بأكثر أنظمة اللياقة البدنية صرامة.



دخل حانة في روما يبحث عن لاعب الوسط العنيف أتيليو فيراريس، بعد طرده من نادي العاصمة لأسباب انضباطية، قائلاً له: اترك سجائرك، مشروبك وعصا البلياردو فوراً، تعال معي ولديك فرصة اللعب في كأس العالم.

عاد فيراريس إلى تشكيلة المنتخب واصبح "الأفضل لياقة" بين زملائه حسب بوزو.