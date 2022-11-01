ميلان يبحث عن نقطة.. ويوفنتوس يرغب بتفادي "الكارثة"

يحتاج ميلان الإيطالي ولايبزيغ الألماني إلى التعادل لحجز البطاقتين الأخيرتين المؤهلتين إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، عندما يستضيف الأول سالزبورغ النمسوي، ويحلّ الثاني ضيفاً على شاختار دونيتسك الأوكراني الأربعاء في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات.



ويحتل ميلان المركز الثاني في المجموعة الخامسة التي حجز تشلسي الإنجليزي بطاقتها الأولى، برصيد سبع نقاط وبفارق نقطة واحدة أمام سالزبورغ، والأمر ذاته بالنسبة للايبزيغ ثاني المجموعة السادسة التي ضمن ريال مدريد الإسباني حامل اللقب بطاقتها الأولى، بفارق ثلاث نقاط أمام شاختار.



وتأهل 12 فريقاً حتى الآن وهم نابولي الإيطالي وليفربول الإنجليزي (المجموعة الأولى) وكلوب بروج البلجيكي وبورتو البرتغالي (الثانية) وبايرن ميونخ الألماني وإنتر ميلان الإيطالي (الثالثة) وتشيلسي (الخامسة) وريال مدريد (السادسة) ومانشستر سيتي الإنجليزي وبوروسيا دورتموند الألماني (السابعة) وباريس سان جرمان الفرنسي وبنفيكا البرتغالي (الثامنة).



وتُحسم بطاقتا المجموعة الرابعة مساء الثلاثاء عقب مباراتي مرسيليا الفرنسي (6 نقاط) مع توتنهام الإنجليزي (8)، وسبورتينغ البرتغالي (7) مع آينتراخت فرانكفورت الألماني (7)، على أن يكتمل عقد المتأهلين الأربعاء عقب نتيجتي مباراتي ميلان مع سالزبورغ، وشاختار دانييتسك مع لايبزيغ.

ويعوّل ميلان ثاني أفضل المتوجين في تاريخ المسابقة (7 ألقاب)، على عاملي الأرض والجمهور لتحقيق هدفه المتمثل في بلوغ الدور ثمن النهائي للمرة الأولى منذ موسم 2013-2014.

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وأنعش بطل إيطاليا آماله في تخطي دور المجموعات في الجولة الخامسة عندما قسا على مضيفه دينامو زغرب الكرواتي برباعية نظيفة وبات على بُعد نقطة واحدة من اللحاق بركب المتأهلين.

لكن ميلان تلقى ضربة موجعة في الدوري المحلي بخسارته أمام مضيفه تورينو 1-2 الأحد، هي الثانية له هذا الموسم محلياً كلفته التراجع إلى المركز الثالث بفارق ست نقاط خلف نابولي المحلق في الصدارة.



ويمني النادي اللومباردي الذي مدد الإثنين عقد مدربه ستيفانو بيولي حتى عام 2025، النفس بمصالحة جماهيره بأفضل طريقة ممكنة من خلال بلوغ ثمن نهائي المسابقة القارية العريقة، بيد أن مهمته لن تكون سهلة خصوصاً أن الفريق النمساوي يرغب بدوره في مواصلة مشواره القاري أقله في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".







ويتفوق سالزبورغ بفارق نقطتين عن دينامو زغرب صاحب المركز الأخير والذي تنتظره مهمة صعبة أمام مضيفه تشلسي الساعي إلى مصالحة جماهيره بعد خسارته أمام مضيفه برايتون 1-4 السبت في الدوري.

في المقابل، يسعى يوفنتوس إلى إنقاذ ماء الوجه وتفادي الكارثة عندما يستضيف النادي الباريسي بعد خروجه المخيب من دور المجموعات.



ويواجه فريق "السيدة العجوز" خطر الخروج خالي الوفاض قارياً كونه يحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف أمام مكابي حيفا (-3 مقابل -9).