أتلتيكو في "الأخير".. وليفركوزن إلى الدوري الأوروبي

اقتنص بورتو البرتغالي صدارة ترتيب المجموعة الثانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفضل فوزه على ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني 2 -1 يوم الثلاثاء في الجولة السادسة الأخيرة لدور المجموعات ليودع النادي الإسباني البطولة في المركز الأخير.

وهذه المرة الأولى التي يحتل فيها أتلتيكو مدريد المركز الأخير في مجموعته بتاريخ مشاركاته في دوري أبطال أوروبا.

مادة اعلانية

وانتقل باير ليفركوزن الألماني تحت قيادة مدربه الإسباني تشابي ألونسو، للمشاركة في الدوري الأوروبي بعد تعادله سلبيا مع كلوب بروج البلجيكي، والذي تأهل رفقة بورتو إلى دور الستة عشر.

وعلى ملعب "دراغاو" حسم بورتو فوزه على أتلتيكو منذ الشوط الأول، الذي شهد هدفي الفريق البرتغالي عن طريق المهاجم الإيراني مهدي طارمي وستيفن أنتونيس في الدقيقتين الخامسة و24.



وفي الثواني الأخيرة للمباراة رد أتلتيكو مدريد بهدف عكسي سجله إيفان ماركانو بالخطأ في مرماه.

وتصدر بورتو ترتيب المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة بفارق نقطة واحدة عن كلوب بروج الوصيف وحل ليفركوزن في المركز الثالث بخمس نقاط متفوقا في المواجهات المباشرة على أتلتيكو صاحب المركز الرابع والذي ودع البطولة القارية.