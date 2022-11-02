الريال يكتسح سيلتك.. ولايبزيغ يخطف بطاقة التأهل

اختتم ريال مدريد الإسباني مشواره في المجموعة السادسة بمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على أفضل وجه، وسحق ضيفه سيلتك الاسكتلندي 5– 1 يوم الأربعاء، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات والتي شهدت تأهل لايبزيغ الألماني إلى الدور الثاني عقب الفوز على شاختار دونيتسك الأوكراني 4-0.

وعلى ملعب "سانتياغو برنابيو" افتتح النجم الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش التسجيل في الدقيقة السادسة من ركلة جزاء، قبل أن يضيف زميله البرازيلي رودريغو الهدف الثاني في الدقيقة 21 من ركلة جزاء أخرى.

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وأضاع سيلتك فرصة تقليص الفارق، بعدما أهدر لاعبه يوسيب يورانوفيتش ركلة جزاء في الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني، أضاف ماركو أسينسيو وفينيسيوس جونيور وفيديريكو فالفيردي الأهداف الثالث والرابع والخامس للفريق الملكي في الدقائق 51 و61 و71 على الترتيب، فيما تكفل جوتا بإحراز هدف سيلتك الوحيد في الدقيقة 84.

وبذلك، أنهى الريال حامل اللقب مسيرته في المجموعة وهو متربعا على الصدارة برصيد 13 نقطة، ليلاقي في الدور المقبل أحد الفرق الحاصلة على المركز الثاني بالمجموعات الأخرى، فيما جاء لايبزيغ في المركز الثاني برصيد 12 نقطة.

واحتل شاختار المركز الثالث في جدول الترتيب، لينتقل للعب في بطولة الدوري الأوروبي، بينما تذيل سيلتك الترتيب بنقطتين، ليودع المسابقات القارية هذا الموسم.