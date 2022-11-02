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المنتخبان التقيا في بطولة "يورو 2020" العام الماضي

إنجلترا واسكتلندا تحتفلان بمرور 150 عاماً من منافستهما

غلاسكو - د ب أ
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يحتفل منتخبا إنجلترا واسكتلندا بمرور 150 عاما من المنافسة حينما يلتقيان معا في "هامبدن بارك" بمدينة غلاسكو، احتفالاً بما وصفها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أول مباراة دولية في التاريخ.

وقال غاريث ساوثغيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي: أي مباراة مع اسكتلندا تكون دائما مميزة، أتخيل أن ذلك الحدث سيكون رائعا مع الاحتفال بذكرى مهمة.

وستكون تلك المواجهة هي رقم 116 بين الفريقين، إذ كانت المواجهة الأخيرة بينهما في منافسات "يورو 2020" في المجموعة الرابعة في ملعب "ويمبلي" يوم 18 يونيو من العام الماضي وانتهت بالتعادل السلبي وهي نفس النتيجة التي انتهى عليها أول لقاء في التاريخ بينهما.

وقال ستيف كلارك، المدير الفني للمنتخب الاسكتلندي: هذه المباراة مسجلة على أنها أول مباراة دولية في تاريخ اللعبة ، وسأكون فخورا بأن أقود فريقنا في هامبدن بارك كجزء من الاحتفال بالذكرى 150 للعبتنا الوطنية.

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