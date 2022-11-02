بايرن يهزم إنتر.. وبرشلونة يودع بفوز شرفي

جدد بايرن ميونخ الألماني فوزه على ضيفه إنتر الايطالي 2-صفر، ليختتم دور المجموعات بالعلامة الكاملة من ستة انتصارات، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الثالثة لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم الثلاثاء.

ودخل الفريقان إلى المباراة بعد أن ضمنا مسبقًا بلوغهما الدور ثمن النهائي أمام برشلونة الاسباني وفيكتوريا بلزن التشيكي، كما كان الفريق البافاري ضامنًا للصدارة.

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إلا أن بايرن أبى إلا أن يصبح الفريق الوحيد في تاريخ البطولة الذي يحقق إنجاز العلامة الكاملة في دور المجموعات ثلاث مرات بفضل هدفي الفرنسي بنجامان بافارد (32) والكاميروني إريك-ماكسيم تشوبو موتينغ (72)، ليفوز بالنتيجة ذاتها التي تفوق فيها على الفريق الايطالي في الجولة الاولى في ميلانو.

وهذه المرة الحادية عشرة فقط التي يحقق فيها أي فريق ستة انتصارات من ست مباريات في الدور الاول.

في المجموعة ذاتها، وبعد أن فقد آماله ببلوغ الدور ثمن النهائي للموسم الثاني تواليًا واكتفى بالتأهل إلى الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، حقق برشلونة فوزًا معنويًا 4-2 على مضيفه فيكتوريا بلزن.

وخرج برشلونة من الحسابات في الجولة الماضية بعد خسارة مذلة على أرضه أمام بايرن صفر-3.

وسجل المهاجم فيران توريس ثنائية (44 و54) وماركوس ألونسو (6) وبابلو توري (75) أهداف برشلونة، وثنائية لتوماس تشوري (51 من ركلة جزاء و63) هدفي أصحاب الأرض.