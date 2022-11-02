سلتا فيغو يقيل مدربه الأرجنتيني كوديت

أقال سلتا فيغو، صاحب المركز السادس عشر في الدوري الإسباني لكرة القدم، مدربه الأرجنتيني إدواردو كوديت، وفق ما أعلن النادي الأربعاء.

وكان عقد كوديت الذي استلم المهام في نوفمبر 2020 خلفًا لأوسكار غارسيا يستمر حتى 2024.

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وخسر سلتا فيغو أربعاً من مبارياته الخمس الأخيرة في "لا ليغا" وتعادل في الأخرى، مقابل ثلاثة انتصارات فقط هذا الموسم من 12 مباراة.

وقال النادي في بيان: غادر كوديت وجهازه الفني سلتا بعد حقبة مثمرة، قدم خلالهما النادي أداءً جيدًا. عندما وصل كان النادي في المركز ما قبل الأخير، قبل أن ينهي الفريق الموسم في المركز الثامن بعد ريمونتادا رائعة. حل الفريق في المركز الحادي عشر في الموسم الماضي.