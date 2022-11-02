سيرجيو راموس للويس إنريكي: أرجوك.. حقق حلمي

وصف المدافع المخضرم سيرسجيو راموس إمكانية عودته لصفوف المنتخب الإسباني تحت قيادة المدرب لويس إنريكي بأنه "حلم" بعد البداية القوية التي سجلها مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي في الموسم الحالي.

وشارك راموس في 180 مباراة مع المنتخب الإسباني، ليصبح أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ الماتادور، كما خاض النسخ الأربع الماضية من كأس العالم.

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ولكن راموس خرج من قائمة إسبانيا في يورو 2020 بسبب الإصابة، التي أثرت على مسيرته مع فريقه السابق ريال مدريد قبل انتقاله في الموسم الماضي إلى سان جيرمان، حيث شارك معه في ثمان مباريات فقط منذ البداية خلال حملة التتويج بلقب الدوري الفرنسي.

ولكن راموس شارك هذا الموسم في عشر مباريات منذ البداية ويبحث عن أول مشاركة له مع منتخب إسبانيا منذ مارس 2021 أمام كوسوفو.

وقال راموس يوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي على هامش مباراة سان جيرمان أمام يوفنتوس الإيطالي غدا الأربعاء في دوري أبطال أوروبا: الجميع يعرف ما الذي يعنيه لي الدفاع عن ألوان المنتخب الوطني، وبعد موسم صعب أشعر بأنني في حالة جيدة مجددا، ألعب مجددا ومتاح، مازلت أتمنى العودة للفريق، وأحلم بكأس العالم.

وأشار: لكن علينا الانتظار ومواصلة اللعب بأفضل مستوى لإقناع المدرب، أتمنى أن تتاح لي الفرصة للمشاركة في نسخة أخرى من كأس العالم.



وأوضح: العام الماضي كان صعبا، كنت مصابا، وتوجب علي التأقلم بعد أن قضيت أغلب مسيرتي في ريال مدريد، لم أفكر أبدا في الاعتزال، كان بمثابة تحدي لي.



وختم راموس بالقول: العام الماضي بات في طي النسيان، هناك تغييرات وأنا سعيد، متأقلم تماما في باريس، ومتعطش للألقاب.