صلاح ونونيز يكسران صمود نابولي.. وليفربول يبقى ثانياً

هز محمد صلاح وداروين نونيز الشباك قرب النهاية ليفوز ليفربول 2-صفر على ضيفه نابولي يوم الثلاثاء، لكن الفريق الإيطالي ضمن صدارة المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وضمن الفريقان التأهل قبل هذه المواجهة لكن كان يتبقى حسم المركز الأول بالمجموعة إذ كان ليفربول بحاجة للفوز بفارق أربعة أهداف لخطف الصدارة من نابولي.
وجاء الشوط الأول ليوضح أن الفريقين حققا المراد، قبل أن تدب الحياة في المباراة بعد الاستراحة عندما هز ليو أوستيغارد شباك ليفربول قبل أن يتدخل حكم الفيديو المساعد لإلغاء الهدف بداعي التسلل.
ولم يكن لدى ليفربول ما يخسره، وحاول الفريق الإنجليزي إنهاء دور المجموعات بفوز.
ومنح صلاح التقدم لصاحب الأرض قبل خمس دقائق من النهاية ثم أضاف نونيز الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع.
وكان انتصار نابولي 4-1 على ليفربول في افتتاح المجموعة في سبتمبر حاسما في ضمان صدارة المجموعة.
وأنهى نابولي المجموعة برصيد 15 نقطة مثل ليفربول لكنه يتفوق بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة.
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