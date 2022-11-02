لاعب سوداني يدخل تاريخ الدوري الأميركي

أصبح هاني مختار مهاجم ناشفيل أول لاعب ألماني يتوج بجائزة اللاعب الأكثر قيمة في الدوري الأميركي لكرة القدم للمحترفين وذلك بعدما حصل على النسبة الأعلى من الأصوات يوم الثلاثاء.

وتصدر مختار (27 عاماً) السوداني الأصل، والمولود في برلين التصويت الذي جرى بين اللاعبين والأجهزة الفنية للأندية ووسائل الإعلام، بحصوله على 48.03% من الأصوات، وحل سيباستيان دريوسي لاعب أوستن في المركز الثاني بحصوله على 16.80% من الأصوات يوم الثلاثاء.

مادة اعلانية

وتصدر مختار قائمة هدافي الموسم الحالي من الدوري الأمريكي بتسجيله 23 هدفا و11 تمريرة حاسمة لكن فريقه ناشفيل خرج من الدور الأول الفاصل على يد لوس أنجلوس غالاكسي.

وقال مختار خلال مراسم تكريمه: إنها لحظة هائلة بالنسبة لي ولعائلتي، عندما جئت إلى هنا قبل ثلاثة أعوام، الكثير من الناس لم تكن تعرف الكثير بشأن كرة القدم، وبالكاد كنت معروفا بينهم، هذا الأمر تغير حاليا.

وانضم مختار إلى ناشفيل في يناير 2020 ومدد عقده حتى عام 2025 في وقت سابق من العام الجاري، بعد أن سبق له اللعب في صفوف هيرتا برلين الألماني وبنفيكا البرتغالي وبروندبي الدنماركي، وشارك في جميع الفئات السنية للمنتخبات الألمانية باستثناء المنتخب الأول.