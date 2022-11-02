منتخب هولندا.. دي يونغ وديباي مع 9 آخرين

في نظام صارم للتشكيلة، حيث تعتبر لياقة المباريات معيارا أساسيا، قال لويس فان غال مدرب منتخب هولندا إنه يحتفظ بمكانين فقط للاعبين في تشكيلة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وكشف فان غال أن أحد المكانين للمهاجم ممفيس ديباي والثاني لزميله في برشلونة فرينكي دي يونغ الذي تقلص مشاركته مع برشلونة هذا الموسم لكن بالنسبة لما يقوله فان غال فإنه يحظى بالثقة التي تضمن له مكانه في التشكيلة.





وهذا الأمر يعبر عن أهمية دور لاعب الوسط دي يونغ مع هولندا، حيث يصنع الهجمات وينقل الكرة حول الملعب ويتحكم في إيقاع المباراة.



وقال فان غال في وقت سابق هذا العام، في واحدة من عدة مرات أشاد فيها بشكل فردي بنجم خط الوسط البالغ عمره 25 عاما: أدرك أهمية فرينكي. إنه يمنحنا جودة إضافية.

مادة اعلانية

وكان دي يونغ يبلغ من العمر 21 عاما عندما شارك مع منتخب بلاده لأول مرة في 2018، وقال المدرب السابق رونالد كومان بحماس بعد مشاركته في مباراة ودية أمام بيرو في أمستردام: إذا ظهرت في مشاركتك الأولى بهذا الأداء، فسيكون مستقبلك مشرقا جدا.

وفي 48 مباراة دولية تالية منذ ظهوره الأول، شارك دي يونغ في 45 مباراة بينها 43 في التشكيلة الأساسية، ويعتبر أحد القوى الدافعة في إحياء مسيرة منتخب هولندا بعد انتكاسة الغياب عن بطولة أوروبا 2016 وكأس العالم 2018.





ومن المفارقات أنه قبل بطولة أوروبا الأخيرة ثار قلق من أن دي يونغ سيشعر بالإرهاق بعد خوض الكثير من المباريات مع ناديه. والآن تتعلق المخاوف من أنه قد يكون غير جاهز بسبب قلة مشاركاته.

وحاول برشلونة بيع دي يونجغخلال فترة الانتقالات الأخيرة في محاولة للتخفيف من آثار أزمته المالية لكن اللاعب تمسك بموقفه بشأن مستحقاته المالية وأصر على البقاء.

وقال دي يونغ للصحفيين في سبتمبر الماضي: كنت أرغب دائما في البقاء في برشلونة ولهذا السبب حافظت على هدوئي في الصيف، للنادي أفكاره الخاصة ولي أفكاري أيضا. وأحيانا تصطدم الأفكار مع بعضها.

وأفضل سيناريو بالنسبة لفان جال والمنتخب الهولندي أن يكون دي يونغ في أفضل حالاته، لكن حتى إذا لم يكن كذلك، فهو لاعب لديه القدرة على ترك بصمة واضحة في محاولة الفريق لحصد لقب كأس العالم.