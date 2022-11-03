سيتي يعبر إشبيلية.. وبنفيكا يتصدر مجموعته

وتغلب مانشستر سيتي الإنجليزي على ضيفه إشبيلية الإسباني 3 -1 يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة السابعة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، فيما فاز باريس سان جيرمان على مضيفه يوفنتوس الإيطالي ضمن مباريات المجموعة الثامنة.

وتقدم إشبيلية عن طريق رافائيل مير في الدقيقة 31، قبل أن يدرك ريكو لويس التعادل لسيتي في الدقيقة 52. وفي الدقيقة 73 سجل جوليان ألفاريز الهدف الثاني لمانشستر سيتي، فيما اختتم رياض محرز ثلاثية فريقه في الدقيقة 83.



ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 14 نقطة في المركز الأول، وهو الذي كان قد ضمن تأهله لدور الستة عشر في وقت سابق من دور المجموعات، فيما تجمد رصيد إشبيلية عند خمس نقاط في المركز الثالث ليتأهل للمشاركة في مرحلة خروج المغلوب بالدوري الأوروبي.



وفي تورينو، تقدم كيليان مبابي للضيوف قبل أن يعادل المدافع ليوناردو بونوتشي النتيجة ليوفنتوس، لكن باريس عاد إلى التقدم عبر نونو مينديش ليحصد نقطته رقم 14 وهو نفس رصيد بنفيكا البرتغالي الذي تغلب على مكابي حيفا 6-1، وتصدر مجموعته بفضل قاعدة الأهداف المسجلة خارج الأرض