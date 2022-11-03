مؤلف سيرته الذاتية: برشلونة عرف أنه "لا شيء" دون ميسي

اعتبر جوليم بالاج مؤلف كتاب السيرة الذاتية للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أن الأيام كشفت من الذي خسر الآخر هو أم برشلونة، مشيراً إلى أن النادي يحاول بقوة لإعادته من جديد عقب نهاية عقده الحالي مع باريس سان جيرمان.

وانتقل ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان صيف العام الماضي عقب نهاية عقده مع برشلونة بسبب فشل الأخير بتمديد التعاقد نظراً للمشاكل المالية التي كان يعاني منها.

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وقال بالاج في حفل تقديم نسخته المحدثة من سيرة ميسي الذاتية يوم الأربعاء: الأيام كشفت من خسر الآخر، ميسي عاد إلى ماهو عليه مع باريس سان جيرمان ويتألق في كافة البطولات، بينما برشلونة يلعب في الدوري الأوروبي للعام الثاني على التوالي بعد رحيل ليونيل.

وواصل: برشلونة عرف تماماً أنه بحاجة إلى ميسي ليفعل ما فعله دائماً مع النادي عبر 17 عاماً، فعلى الصعيد الرياضي النادي ليس بأفضل حالاته، وعلى صعيد التسويق والإعلانات فقد النادي حصة كبيرة من المال بسبب انتقال اللاعب الأفضل في تاريخه.

وختم بالاج الصحفي المعروف في شبكة "سكاي": الآن تشافي وجوان لابورتا يضغطان بقوة من أجل أن يعود ميسي إلى برشلونة عقب نهاية عقده مع باريس نهاية الموسم الحالي.



ونشرت تقارير صحفية عن وجود رغبة قوية من نادي إنتر ميامي الأميركي المملوك للنجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام بالتعاقد مع ميسي عقب نهاية تجربة الأخير مع النادي الباريسي.