النني ينتقد تصرف أوباميانغ

قال المصري محمد النني لاعب وسط أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن الوئام عاد لأروقة ناديه اللندني من جديد بعد نجاح المدرب ميكيل أرتيتا في التعامل بحزم حد للخلاف مع بيير إيمريك أوباميانغ.

وجرد أوباميانغ مهاجم منتخب الغابون من قيادة الفريق بعد خلافه مع المدرب الإسباني أرتيتا في الموسم الماضي لأسباب انضباطية ثم ألغى النادي عقده لينتقل إلى برشلونة في فبراير الماضي.



وعاد أوباميانغ (33 عاما) الذي أحرز 92 هدفا في أكثر من 150 مباراة لعبها بألوان أرسنال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من جديد في سبتمبر الماضي عندما تعاقد مع تشيلسي اللندني الذي أحرز له ثلاثة أهداف في 11 مباراة حتى الآن.



وفي فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي الشهر الماضي ظهر أوباميانغ وهو يوجه انتقادات إلى أرتيتا قائلا إنه غير قادر على قيادة شخصيات كبيرة ولاعبين كبار.



وبعد ذلك أوضح مهاجم الغابون تصريحاته وتمنى التوفيق لناديه السابق.



وقال النني في تصريحات صحفية قبل لقاء فريقه مع جاره اللندني تشيلسي يوم الأحد: هذه هي الأجواء في النادي الآن. كلنا نحب بعضنا بعضا والكل يعمل من أجل صالح الجميع. هذا فعلا ما يجعل فريقنا قويا بالفعل لأن الأنانية غير موجودة في الفريق.



وأشار النني إلى أن تصرف المدرب مع أوباميانغ القائد السابق كان بمثابة درس لبقية لاعبي الفريق الذي يقف حاليا خلف مدربه.



وينفرد أرسنال بصدارة الدوري الممتاز برصيد 31 نقطة من 12 مباراة متفوقا بفارق 10 نقاط على تشيلسي السادس في القائمة.