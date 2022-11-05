إنزاغي: لوكاكو لن يعود قبل كأس العالم

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أكد سيموني إنزاغي، المدير الفني لإنتر ميلان الإيطالي، أن المهاجم البلجيكي لن يلعب مرة أخرى مع الفريق قبل انطلاق منافسات كأس العالم في قطر.
ومنذ عودته إلى إنتر ميلان مجددا على سبيل الإعارة من تشيلسي الإنجليزي، عانى المهاجم البلجيكي من الإصابات.
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وشارك مهاجم تشيلسي السابق في 255 دقيقة مع الفريق في خمس مباريات في كل البطولات مع إنتر، وبدأ ثلاث مباريات كأساسي ولم يسجل سوى مرة واحدة.
وعاد لوكاكو للمشاركة بعد إصابة في الفخذ ليشارك أمام فيكتوريا بلزن التشيكي في دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي، لكنه لم يشارك مع الفريق مجددا.
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