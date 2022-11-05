بايرن ميونخ يهزم هيرتا برلين بصعوبة

ارتقى بايرن ميونخ إلى صدارة ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم مؤقتا، وذلك عقب فوزه على مضيفه هيرتا برلين 3 - 2، يوم السبت، ضمن منافسات المرحلة 13 من المسابقة.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 28 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطتين عن يونيون برلين الذي سيلعب يوم مع مضيفه باير ليفركوزن، فيما تجمد رصيد هيرتا برلين عند 11 نقطة في المركز الرابع عشر.

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وتقدم بايرن عن طريق جمالا موسيالا في الدقيقة 12، قبل أن يضيف ماكسيم شوبو موتينغ الهدف الثاني في الدقيقة 37.

وفي الدقيقة 38 سجل شوبو موتينغ الهدف الثاني له والثالث لبايرن، قبل أن يسجل هيرتا برلين هدفين عن طريق دودي لوكابيكو في الدقيقة 40 ودافي سيلك في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عبر ضربة جزاء.

وضمن منافسات المرحلة ذاتها، فاز بوروسيا دورتموند على ضيفه بوخوم 3 - صفر.

وسجل يوسوفا موكوكو الهدف الأول لدورتموند في الدقيقة الثامنة، قبل أن يضيف جيوفاني رينا الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 12.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، سجل موكوكو الهدف الثاني له والثالث لدورتموند.

وبتسجيله هدفين، وصل موكوكو إلى الهدف العاشر له ، ليصبح أصغر لاعب يسجل عشرة أهداف في الدوري الألماني، وهو بعمر 17 عاما.

ورفع دورتموند رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد بوخوم عند سبع نقاط في المركز السابع عشر (قبل الأخير).

وفي باقي مباريات المرحلة، فاز لايبزيغ على مضيفه هوفنهايم 3 -1، وفاز آينتراخت فرانكفورت على مضيفه أوغسبورغ 2 -1، وفاز فولفسبورغ على مضيفه ماينز 3 - صفر.