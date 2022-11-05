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بيدري في مباراة برشلونة الأخيرة أمام ريال مدريد

بيدري: أردت ريال مدريد.. ولا يمكن رفضه لعظمته

العربية. نت
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كشفت النجم الإسباني بيدري، لاعب برشلونة، أنه كان قريبا من الانضمام إلى الغريم التقليدي ريال مدريد، قبل أن يرفض نادي العاصمة الإسبانية التعاقد معه.

وقال موهبة النادي الكاتالوني ومنتخب إسبانيا في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت": أعتقد أنني كنت سألعب لريال مدريد، كان طموحي أن أشق طريقي كلاعب كرة قدم محترف، وكان من الصعب للغاية رفض عرض أحد العظماء في تاريخ هذه الرياضة.

وأضاف بيدري الذي انتقل إلى برشلونة في صيف 2020: قطار ريال مدريد مر، وبعد عامين، انتهى بي الأمر بالتوقيع مع فريق أحلامي، فريق عائلتي وأفضل لاعب كرة قدم بالنسبة لي، هو أندريس إنييستا.

وكان بدري "19 عاما" قد كشف العام الماضي أن ريال مدريد رفض ضمه عندما كان يبلغ 15 ربيعاً، وذلك بعدما أجرى اختبارات في الأكاديمية.

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