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فرحة هالاند بالهدف

جزائية قاتلة تمنح مانشستر سيتي نقاط فولهام

مانشستر- د ب أ
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سجل إيرلينغ هالاند هدفا في الوقت بدل الضائع، ليقود فريقه مانشستر سيتي للفوز على فولهام 2 - 1 وتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بشكل مؤقت، خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الخامسة عشرة من المسابقة.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز ليدز على بورنموث 4 - 3 ، وبرايتون على وولفرهامبتون 3- 2 ، وتعادل برينتفورد مع نوتينجهام فورست 2 - 2.

وتقدم مانشستر سيتي بهدف سجله جوليو ألفاريز في الدقيقة 16 ، وتعادل فولهام عن طريق أندريسا بيريرا في الدقيقة 28 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل إيرلينج هالاند هدف الفوز لمانشستر سيتي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء.

ورفع هالاند رصيد أهدافه إلى 18 هدفا في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

وشهدت المباراة طرد جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي في 26.

ورفع مانشستر سيتي رصيده على 32 نقطة في صدارة التريتب، بفارق نقطة خلف أرسنال، الذي تراجع للمركز الثاني، وتوقف رصيد فولهام عند 19 نقطة في المركز الثامن

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