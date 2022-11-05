ضربة جديدة لمنتخب إنجلترا قبل المونديال

قال نادي تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت إن مدافعه الإنجليزي بن تشيلويل سيغيب عن نهائيات كأس العالم 2022 في قطر بعد أن أثبتت الفحوص معاناته من إصابة بالغة في عضلات الفخذ الخلفية.



وأضاف النادي اللندني في بيان: أظهرت النتائج أن بن يعاني من إصابة بالغة وللأسف فإنه يتوقع أن يغيب المدافع عن نهائيات كأس العالم.



وستقام نهائيات كأس العالم 2022 في قطر خلال الفترة ما بين 20 نوفمبر الجاري و18 ديسمبر المقبل.

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