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لوبيتيغي
المدرب الإسباني لوبيتيغي

وولفرهامبتون يتعاقد مع المدرب لوبيتيغي

لندن - د ب أ
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أعلن نادي وولفرهامبتون الإنجليزي لكرة القدم يوم السبت، تعيين الإسباني غولين لوبيتيغي مديرا فنيا للفريق.

وسيتولى لوبيتيغي، المدرب السابق للمنتخب الإسباني وريال مدريد وإشبيلية، مهام منصبه في وولفرهامبتون اعتبارا من 14 نوفمبر الجاري، وذلك بعد حصوله على تصريح العمل.

وسيواصل ستيف ديفيز دوره كمدرب مؤقت لوولفرهامبتون في الأيام المقبلة، حيث سيقود الفريق في مباراته المقررة أمام برايتون اليوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جيف شاي رئيس وولفرهامبتون في تصريحات لموقع النادي على الإنترنت :غولين مدرب من الطراز الأول، يحظى بخبرة متميزة على أعلى مستوى في اللعبة، ونحن سعداء للغاية بالتوصل إلى اتفاق للتعاقد معه وتوليه تدريب وولفرهامبتون.

وأضاف في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" :منذ البداية، كان جولين الخيار الأول بالنسبة لنا لتدرريب وولفرهامبتون، ونحن نتطلع للترحيب به وجهازه المعاون عند القدوم في الأسابيع المقبلة.

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