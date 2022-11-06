أرتيتا: مانشستر سيتي أفضل فريق في العالم

أشاد ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، بالأداء الهائل لفريقه، مشيرا إلى أنه أظهر نضجه رغم صغر سن لاعبيه خلال انتصاره على تشيلسي، يوم الأحد.

واستعاد أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب فوزه الثمين والمستحق 1 - صفر على مضيفه تشيلسي، في قمة مباريات المرحلة الخامسة عشر للمسابقة.

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ويدين أرسنال بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز للاعبه البرازيلي غابرييل ماغالهايس، الذي أحرز هدف المباراة الوحيد، ليقود الفريق لحسم (ديربي لندن) لمصلحته، ويحافظ على سجل أرتيتا الخالي من الهزائم على ملعب (ستامفورد بريدج)، حيث لم يخسر في معقل تشيلسي منذ توليه قيادة الفريق الملقب بـ(المدفعجية) في ديسمبر 2019.

يمتلك أرسنال أصغر فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز، بمتوسط ​​عمر 7ر24 عاما (من بين اللاعبين الذين شاركوا في مباريات المسابقة هذا الموسم) مقارنة بـ 7ر27 عاما لتشيلسي.

وكان المدير الإسباني فخوراً برباطة جأش ونضج فريقه الشاب.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن أرتيتا قوله عقب المباراة: لقد تأثرت حقًا. نحن فريق شاب، لكننا أظهرنا الكثير من النضج ورباطة الجأش ، وتحلينا بالكثير من الشجاعة.

وأضاف أرتيتا: من السهل قول ذلك ولكن في الواقع من الصعب للغاية القيام به. أعتقد أن الفتية كانوا رائعين تمامًا.

ونجح أرسنال في احتواء تهديد أصحاب الأرض، الذين افتقروا للتماسك والقدرة على إنهاء الهجمات بفعالية، طوال التسعين دقيقة.

ورغم فوز أرسنال في ديربي غرب العاصمة البريطانية على فريق تشيلسي الذي خسر مباراة وحيدة فقط منذ أن تولي مدربه غراهام بوتر القيادة، لم يكن أرتيتا راغبًا في الإصرار على أن فريقه أصبح منافسًا على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وأوضح أرتيتا: نحن في الصدارة اليوم. لكن في كرة القدم، اليوم وغدًا مختلفان تمامًا. لذلك دعونا نستمتع حاليا. انظروا فقط للسنوات الست الماضية، وتابعوا ما فعله مانشستر سيتي. مع أفضل مدير فني في العالم، إنه أفضل فريق كرة قدم في العالم.

وواصل أرتيتا حديثه عن مانشستر سيتي قائلا: لقد أظهروا ذلك باستمرار في كل مسابقة. يجب أن نحترم للغاية ذلك. إننا نتحسن كفريق وننافس بشكل أفضل بكثير. نحقق نتائج جيدة حقًا في الوقت الحالي، لكن الموسم طويل للغاية.