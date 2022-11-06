اتهام مهاجم برنتفورد بالتورط في قضية مراهنات

قال إيفان توني مهاجم برنتفورد إنه يتعاون مع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في استفسارات بعد أن نشرت صحيفة محلية أنه خضع للتحقيق بسبب مزاعم اشتراكه في المراهنات على نتائج مباريات.



وذكر تقرير لصحيفة "ديلي ميل" أن توني، الذي لم توجه لم أي تهمة، خضع للتحقيق خلال نحو سبعة أشهر بسبب صلته بنشاط مزعوم يتعلق بالمقامرة قبل أن يلعب بصفوف برنتفورد بالدوري الممتاز.



وأضافت الصحيفة أنه لا توجد إشارات إلى أن اللاعب البالغ عمره "26 عاما" راهن على خسارة فريقه لمباريات.



وكتب توني، الطامح للانضمام لتشكيلة إنجلترا في كأس العالم في قطر التي تنطلق يوم 20 هذا الشهر، عبر "تويتر" يوم السبت: أدرك القصة المتعلقة بي في صحيفة وطنية اليوم. ساعدت الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في استفساراته ولا توجد تعليقات أخرى لحين التوصل إلى استنتاجات للتحقيق.



وأضاف: أنا فخور بأنني إنجليزي وكان حلمي دائما تمثيل بلادي في نهائيات كأس العالم.



وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن الاتحاد الإنجليزي رفض التعليق بينما قال برنتفورد: علمنا بالقصة المتعلقة بإيفان توني وتحقيق الاتحاد الإنجليزي، النادي لن يعلق.



وغاب توني هداف برنتفورد عن التعادل 2-2 مع نوتنغهام فورست في الدوري يوم السبت لإيقافه مباراة واحدة بعد الحصول على خمسة انذارات.



وانضم توني، الذي سجل ثمانية أهداف في 13 مباراة بالدوري هذا الموسم، إلى تشكيلة منتخب إنجلترا الشهر الماضي، لكنه لم يلعب حتى الآن مع فريق المدرب غاريث ساوثغيت.

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