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لحظة خروج اللاعب الكندي بسبب الإصابة

بايرن يعلن موقف ديفيز من المشاركة في المونديال

ميونخ - د ب أ
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أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني يوم الأحد أن مدافعه الكندي الدولي ألفونسو ديفيز سيغيب عن آخر مباراتين للفريق قبل فترة التوقف الدولي، لكنه لا يواجه شبح الغياب عن مونديال قطر.

وخرج ديفيز "22 عاما" في الشوط الثاني من المباراة التي فاز فيها بايرن على مضيفه هيرتا برلين 3 -2 يوم السبت بعد تعرضه لشد في عضلات الفخذ.

وأوضح بايرن يوم الأحد أنه بعد الفحوصات الطبية: تأكد غياب ألفونسو ديفيز عن أخر مباراتين بالبوندسليغا أمام فيردر بريمن وشالكه قبل العطلة الشتوية وذلك بسبب الإصابة في الفخذ.

وأضاف بايرن أن مشاركة اللاعب الكندي الدولي في المونديال ليست في خطر.

وتنطلق بطولة كأس العالم في قطر يوم 20 نوفمبر الجاري، ويبدأ منتخب كندا مشواره بمواجهة بلجيكا يوم 23 من الشهر الجاري، ثم يواجه كرواتيا والمغرب.

ويعد ديفيز أحد العناصر الهامة في صفوف منتخب كندا الذي يخوض كأس العالم للمرة الثانية، بعد تجربته الأولى في مونديال 1986.

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