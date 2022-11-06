برشلونة يودع بيكيه بثنائية في ألميريا

تغلب برشلونة على ضيفه ألميريا 2 - صفر، ضمن منافسات المرحلة 13 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم برشلونة في الدقيقة 49 عن طريق عثمان ديمبلي، قبل أن يضيف زميله فرينكي دي يونغ الهدف الثاني في الدقيقة 62.

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وكانت المباراة هي الأخيرة لمدافع الفريق جيرارد بيكيه، الذي أعلن اعتزاله اللعب نهائيا ورحيله عن الفريق، حيث شارك كأساسي قبل أن يخرج كبديل في الدقيقة 84 وسط تصفيق حار من جماهير برشلونة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 34 نقطة في المركز الأول مؤقتا، بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني والذي سيحل ضيفا على رايو فاييكانو بعد غد الأثنين.

على الجانب الأخر تجمد رصيد ألميريا عند 13 نقطة في المركز الخامس عشر.