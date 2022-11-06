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بنزيمة
الفرنسي بنزيمة

بنزيمة يغيب مجدداً عن ريال مدريد

مدريد - أ ف ب
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سيغيب مهاجم ريال مدريد الفرنسي كريم بنزيمة مرة جديدة عن صفوف فريقه ضد رايو فايكانو الاثنين في ختام المرحلة الثالثة عشرة من بطولة إسبانيا لكرة القدم كما أعلن مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي الأحد.

ولا يزال بنزيمة يشعر بعدم الارتياح بعد إصابته في الفخذ الأيسر وذلك قبل أسبوعين فقط من انطلاق مونديال قطر.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: لن يلعب يوم الاثنين لأن المشاعر ليست جيدة، لقد تدرب يوم الجمعة وبدا جيدا ثم واجه بعض المشاكل، لذا لن يكون متاحا، لمباراة الاثنين.

وعاد بنزيمة إلى الملاعب في دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي ضد سلتيك الاسكتلندي بعد أن غاب عن ثلاث مباريات بسبب إجهاد عضلي في فخذه الأيسر حيث دخل في الدقيقة 62 بدلاً من البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وقال أنشيلوتي بعد تلك المباراة إن بنزيمة يشعر بالسعادة وبالتالي سيكون متاحًا للمباراة ضد رايو فايكانو. لكن يومي السبت والأحد لم يتدرب الدولي الفرنسي مع زملائه، واكتفي بالتمارين الفردية.

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