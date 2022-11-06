بيكيه لجماهير برشلونة: سأموت هنا

تعهد المدافع الإسباني المخضرم جيرارد بيكيه بالعودة إلى ملعب كامب نو بعد اعتزال كرة القدم مع فريقه برشلونة.

وغادر بيكيه الملعب في الدقيقة 84 خلال المباراة التي فاز فيها برشلونة على ضيفه ألميريا 2 -صفر يوم السبت، وسط استقبال حافل من جانب جماهير الفريق.

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وأعلن بيكيه "35 عاما" اعتزال كرة القدم في وقت سابق من الأسبوع، وفسخ عقده بالتراضي مع برشلونة قبل انطلاق كأس العالم في قطر.

ولم يتضح بعد ما إذا كان بيكيه سيشارك في المباراة الأخيرة للنادي الكاتالوني قبل المونديال، والتي يخرج خلالها لملاقاة مضيفه أوساسونا، خاصة بعد الأجواء المؤثرة التي حظي بها اللاعب المخضرم يوم السبت في ملعب كامب نو.

وتوجه بيكيه بالحديث عبر الميكروفون إلى جماهير برشلونة وهو يبكي، وقال: الرغبة في الرحيل. هناك الكثير من الحب والعاطفة بيني وبين برشلونة.

وأضاف: حان وقت الرحيل، ولكني مقتنع بأنني في المستقبل سأتواجد هنا مجددا، لقد رحلت بالفعل ثم عدت.

وأشار: هذا ليس وداعا، لقد كنت عضوا منذ أن ولدت هنا، سأموت هنا.