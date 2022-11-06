جيرو معلقاً على طرده: نسيت الإنذار الأول

اعترف أوليفييه جيرو مهاجم ميلان بأنه نسي أنه نال بطاقة صفراء سابقة حين خلع قميصه احتفالا بهدف متأخر خلال فوز صعب 2-1 على سبيتسيا بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، ليتعرض للطرد يوم السبت.
واستغل ميلان خسارة أتلانتا بملعبه 2-1 من المتصدر نابولي لينتزع حامل اللقب المركز الثاني بفوزه على سبيتسيا المهدد بالهبوط بهدف جيرو القاتل.
وقال مهاجم فرنسا لمحطة "سكاي سبورت": أهم شيء أننا حققنا ثلاث نقاط أخرى، لكنني غاضب جدا لأنني نسيت حصولي على الإنذار الأول.
وأضاف: الأدرينالين والسعادة لإهداء الفوز للفريق لعبا دورا، بعد مواجهة شاقة تصرفت مثل طفل، لكن لدي ثقة تامة بالفريق.
وقال ستيفانو بيولي مدرب ميلان إنه يتفهم فقدان جيرو السيطرة على نفسه بعد هدف الفوز.
وأبلغ محطة نادي "ميلان" التلفزيونية: إيماننا الكبير بالفوز يبهجنا ويمكن أن تخرج عن السيطرة، هذا يعني أنه سيغيب عن مباراة الثلاثاء.
ويحل ميلان، الذي يبتعد بست نقاط عن نابولي المتصدر، ضيفا على كريمونيزي القابع بالمركز قبل الأخير يوم الثلاثاء.
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