جيرو يسجل هدفاً قاتلاً ويطرد في فوز ميلان

أحرز أوليفييه جيرو هدفا قرب النهاية، ليفوز ميلان حامل اللقب 2-1 على سبيتسيا ويتقدم فريق المدرب ستيفانو بيولي إلى المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم السبت.
وتقدم ميلان بهدف عن طريق تيو هرنانديز بعدما قابل عرضية رائعة من إسماعيل بن ناصر في الدقيقة 21.
وأدرك سبيتسيا التعادل قبل مرور ساعة من اللعب بواسطة دانييل مالديني بفضل تسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء.
واعتقد ميلان أنه استعاد التقدم عندما مرر ديفوك أوريغي إلى ساندرو تونالي وهز الشباك بتسديدة قوية، لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف بسبب وجود خطأ في بناء الهجمة.
وأحرز جيرو هدف الفوز الرائع من زاوية ضيقة بعد كرة عرضية من تونالي في الدقيقة 89، لكنه احتفل بشكل صاخب وخلع قميصه وتلقى البطاقة الصفراء الثانية، ليخرج مطرودا من المباراة.
وأصبح رصيد ميلان 29 نقطة ومتقدما بنقطتين على أتلانتا الذي خسر 2-1 أمام نابولي المتصدر اليوم. ويقبع سبيتسيا في المركز 17 وبفارق ثلاث نقاط عن منطقة الهبوط.
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